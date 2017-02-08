Жители Кузнецка просят перенести нефтепровод «Дружба-2»

Жители Кузнецка собирают подписи за перенос нефтепровода «Дружба-2». На сайте change.org появилась петиция, адресованная президенту РФ Владимиру Путину и правительству РФ.

Как напоминает ИА «Пенза-Пресс», дочерняя структура «Транснефти» — АО «Транснефть-Дружба» подала 26 исков к собственникам жилых домов, которые находятся вблизи нефтепровода. Компания требует сноса построек, которые находятся в минимально допустимой зоне (200 м). Однако у жителей имеются разрешения на строительство от администрации Кузнецка.

Число исков может возрасти, так как в 200-метровую зону попадают 99 жилых домов. в результате около 100 семей (более 500 человек) могут лишиться дома. С аналогичными исками столкнулись жители Московской, Свердловской, Томской областей, Пермского края, Казани, Республики Дагестан, Сыктывкара, Удмуртии.



Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел переговоры с руководством «Транснефти». Вице-президент компании Михаил Маргелов заявил, что вопрос будут решать с учетом безопасности для людей.

