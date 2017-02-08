Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Меланья Трамп судится с Daily Mail из-за упущенной выгоды

Первая леди США считает, что из-за газеты не смогла заработать миллионы

Первая леди США Мелания Трамп судится с издателем британской газеты Daily Mail, которая, как утверждает супруга президента, помешала ей заработать миллионы на выпуске обуви, одежды, ювелирных изделий и парфюмерии.

В иске на $150 млн миссис Трамп обвиняет таблоид в причинении «огромного вреда» ее репутации, который не позволил ей воспользоваться «большими возможностями для бизнеса» в тот период, когда она является «одной из самых часто фотографируемых женщин в мире».

Женщина утверждает, что на сайте газеты был опубликован материал, в котором авторы писали, что ее «хорошо разрекламированная профессиональная карьера модели в 1990-х годах была уловкой», за которой скрывается «работа в элитном эскорте».

«Иск ясно показывает, что, по мнению Трамп, ей нанесен ущерб, так как она не может зарабатывать так много денег в роли первой леди», — заявил консультант по вопросам этики в Белом доме при президенте Ричард Пейнтер, передает Bloomberg.

Читайте также: 

Суд отклонил иск Меланьи Трамп к Daily Mail

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Меланья Трамп судится с Daily Mail из-за упущенной выгоды

Первая леди США считает, что из-за газеты не смогла заработать миллионы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке