Меланья Трамп судится с Daily Mail из-за упущенной выгоды

Первая леди США Мелания Трамп судится с издателем британской газеты Daily Mail, которая, как утверждает супруга президента, помешала ей заработать миллионы на выпуске обуви, одежды, ювелирных изделий и парфюмерии.

В иске на $150 млн миссис Трамп обвиняет таблоид в причинении «огромного вреда» ее репутации, который не позволил ей воспользоваться «большими возможностями для бизнеса» в тот период, когда она является «одной из самых часто фотографируемых женщин в мире».

Женщина утверждает, что на сайте газеты был опубликован материал, в котором авторы писали, что ее «хорошо разрекламированная профессиональная карьера модели в 1990-х годах была уловкой», за которой скрывается «работа в элитном эскорте».

«Иск ясно показывает, что, по мнению Трамп, ей нанесен ущерб, так как она не может зарабатывать так много денег в роли первой леди», — заявил консультант по вопросам этики в Белом доме при президенте Ричард Пейнтер, передает Bloomberg.

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