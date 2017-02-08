В Архангельской области выпал красный снег

На крышах домов в селе Сура Архангельской области появился красный снег. Местные жители считают, что аномалия связана с падением ракеты. Однако в администрации Пинежского района заявили, что причиной могли стать шишки деревьев хвойных пород. Подобное уже случалось в регионе в 2013 и 2014 годах.



Специалисты возьмут пробы красного снега и отправят их на экспертизу в САФУ имени М.В. Ломоносова, передает News29.ru.



В Архангельской области снег окрашивается в другой цвет уже не в первый раз. В 2008 году осадки желтого цвета выпали в пяти районах. Теплый фронт, который пришел из степей Волгоградской области и Калмыкии, вобрал в себя воздушные массы с частичками пыли и песка. В 2013 году в регионе появились красные сосульки. По мнению ученых, эта аномалия была связана с одноклеточными водорослями, из-за массового размножения который изменился цвет льда.

