Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Коми спасен охотник, чей снегоход сломался в труднодоступном районе

Это не первый подобный случай за последние аномально холодные дни в регионе

В Коми жителю Инты срочно понадобилась помощь спасателей после того, как его снегоход застрял на занесенной дороге.

Инцидент произошел в 50 км от города.

Как сообщает ИА «Комиинформ», в опасности из-за поломки транспортного средства оказалась жизнь охотника.  

Поломка снегохода была настолько серьезной, что на ее устранение потребовалось более 10 часов, отмечает агентство.  

В эти дни в Коми стоят 40-градусные морозы.

Подобный случай был зафиксирован 6 февраля в Прилузье. Снегоход охотника сломался в 22 км от населенного пункта.

Ситуация усугублялась тем, что в месте поломки отсутствовала сотовая связь, и охотнику пришлось преодолеть несколько километров, чтобы связаться со спасателями.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Коми спасен охотник, чей снегоход сломался в труднодоступном районе

Это не первый подобный случай за последние аномально холодные дни в регионе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке