В Коми спасен охотник, чей снегоход сломался в труднодоступном районе

В Коми жителю Инты срочно понадобилась помощь спасателей после того, как его снегоход застрял на занесенной дороге.



Инцидент произошел в 50 км от города.



Как сообщает ИА «Комиинформ», в опасности из-за поломки транспортного средства оказалась жизнь охотника.



Поломка снегохода была настолько серьезной, что на ее устранение потребовалось более 10 часов, отмечает агентство.



В эти дни в Коми стоят 40-градусные морозы.

Подобный случай был зафиксирован 6 февраля в Прилузье. Снегоход охотника сломался в 22 км от населенного пункта.



Ситуация усугублялась тем, что в месте поломки отсутствовала сотовая связь, и охотнику пришлось преодолеть несколько километров, чтобы связаться со спасателями.