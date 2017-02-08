В 2017 году в Тамбовской области высадят 1 тыс. га леса. В регионе уже началась подготовка к лесокультурному периоду.

Специалисты заранее обработали почву и вырастили посадочный материал — 10 млн сеянцев и саженцев. Они заложили под снег 340 кг семян сосны обыкновенной, необходимых для посева в питомниках весной. Для их консервации изготовят снежные «холодильники».



На посадке леса будут заняты более 600 человек, в их числе и жители местных лесных поселков, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В 2017 году в Тамбовской области планируют высадить саженцы каштана, березы, ивы, боярышника и других декоративных пород.

