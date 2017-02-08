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В Тамбовской области высадят 1 тыс. га леса

В регионе планируют посадить саженцы декоративных пород деревьев

В 2017 году в Тамбовской области высадят 1 тыс. га леса. В регионе уже началась подготовка к лесокультурному периоду.

Специалисты заранее обработали почву и вырастили посадочный материал — 10 млн сеянцев и саженцев. Они заложили под снег 340 кг семян сосны обыкновенной, необходимых для посева в питомниках весной. Для их консервации изготовят снежные «холодильники».

На посадке леса будут заняты более 600 человек, в их числе и жители местных лесных поселков, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В 2017 году в Тамбовской области планируют высадить саженцы каштана, березы, ивы, боярышника и других декоративных пород.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Тамбовской области высадят 1 тыс. га леса

В регионе планируют посадить саженцы декоративных пород деревьев

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