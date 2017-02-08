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В ОБСЕ рассказали о торговле людьми на Дальнем Востоке

Решение проблемы намерены затронуть на выездном заседании в текущем году

Дальний Восток столкнулся с проблемой торговли людьми. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) намерены посетить регион в этом году с выездным заседанием для решения этой проблемы. Об этом сообщил «РИА Новости» глава совета Михаил Федотов.

На прошедшей рабочей встрече с главой СПЧ спецпредставитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова высоко оценила роль СПЧ в сотрудничестве президента РФ с неправительственными организациями. Джарбусынова предложила провести одно из специальных заседаний совета вопросам борьбы с торговлей людьми и отметила, что проблема носит острый характер в регионе, сообщает ИА AmurMedia.

Выездное заседание, на котором детально разберут и оценят сложившуюся ситуацию, после чего проведут специальное тематическое заседание, пройдет в текущем году в Дальневосточном федеральном округе.

«Мы рассчитываем на то, что к нашей работе подключатся профильные неправительственные организации», — отметил Федотов.

По словам спецпредставителя ОБСЕ, для противодействия торговле людьми необходимо улучшить координацию между ведомствами. Проблему предлагается решить, возможно, за счет принятия отдельного закона и национального плана действий в этой сфере.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В ОБСЕ рассказали о торговле людьми на Дальнем Востоке

Решение проблемы намерены затронуть на выездном заседании в текущем году

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