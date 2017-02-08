Суд арестовал виновника ДТП с восемью погибшими в «новой Москве»

Тверской районный суд заключил под стражу виновника смертельного ДТП на Варшавском шоссе в «новой Москве», в результате которого погибли восемь человек. Ведется расследование уголовное дела, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автомобиля, допустившего выезд на полосу встречного движения и столкнувшегося со встречной автомашиной, на основании ходатайства следователя ГСУ полиции Москвы, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Александр Князев.



Столкновение двух машин произошло 1 февраля 2017 года около 15:20 мск на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино поселения Кленовское «новой Москвы». Водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся со следующим во встречном направлении микроавтобусом «УАЗ». В результате одна из машин загорелась.

В аварии погибли восемь человек: пятеро пассажиров автомобиля Toyota, водитель и двое пассажиров автомобиля «УАЗ». Четверо пострадавших в ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Уголовное дело в отношении водителя автомобиля Toyota, возбужденное по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», было передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве для организации дальнейшего расследования.

Водителю автомобиля Toyota предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 апреля текущего года, передает РИАМО. Расследование продолжается.