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Стивен Кинг представит первый совместно написанный с сыном роман

Произведение получило название «Спящие красавицы»

Стивен Кинг представит роман «Спящие красавицы», написанный совместно с сыном Оуэном. Презентация пройдет на выставке BookExpo в конце мая в Нью-Йорке. Посетители смогут пообщаться с одним из ведущих писателей современности.

«Спящие красавицы» — первая совместная работа Стивена Кинга и Оуэна.  Для 69-летнего Кинга этот роман стал 56-м, а для Оуэна — только 4-м, сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на ТАСС.

Культовый американский писатель Стивен Кинг пишет в жанрах триллер, ужасы, фэнтези, фантастика, мистика. За карьеру опубликовал 55 романов, больше 200 рассказов и 5 научно-популярных исследований. Во всем мире продано больше 350 млн экземпляров его книг. Ранее сообщалось, что Стивен Кинг выпустил книгу ужасов для детей под названием «Чарли Чу-чу».

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Стивен Кинг представит первый совместно написанный с сыном роман

Произведение получило название «Спящие красавицы»

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