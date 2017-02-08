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Власти Киева отменили продажу билетов на «Евровидение-2017»

Антимонопольный комитет отменил результаты тендера на закупку услуг официального продавца

Музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в этом году в Киеве, снова оказался в центре скандала. На этот раз потому, что власти украинской столицы отменили продажу билетов на мероприятие.

Павел Грицак, генеральный директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ), заявил, что решение было принято Антимонопольным комитетом, отменившим результаты тендера на закупку услуг официального продавца билетов, сообщают «Дни.Ру» со ссылкой на украинские СМИ. Он добавил, что с решением не согласен и в настоящее время ведется поиск путей выхода из сложившейся ситуации, чтобы запустить продажу билетов как можно раньше. Грицак добавил, что НСТУ ведет переговоры поэтому вопросу с Европейским вещательным союзом. Он также выразил надежду на то, что старт продаж билетов состоится в текущем месяце. Старт продаж был намечен на 6 февраля. Исполнительный продюсер конкурса Йон Ола Санд подчеркнул, что разочарован этой заминкой, передает ТАСС.

Музыкальный конкурс уже находился под угрозой срыва. Сначала Киев не мог выбрать город, где пройдет «Евровидение», а затем — концертную площадку.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Власти Киева отменили продажу билетов на «Евровидение-2017»

Антимонопольный комитет отменил результаты тендера на закупку услуг официального продавца

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