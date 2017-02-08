Подпольное казино в Иркутске закрыли в третий раз

Следователи совместно с полицией провели обыски в помещении на улице Байкальской, 201А, где ранее был оборудован игорный клуб. В результате рейда казино закрыли в третий раз, обыск прошел в рамках уголовного дела по факту незаконных организации и проведения азартных игр, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Иркутской области.

По данным ИА IrkutskMedia, в ходе обыска полицейские изъяли 18 игровых аппаратов и 40 тыс. рублей.

Впервые игорное заведение ликвидировали в апреле 2016 года. Тогда было обнаружено и изъято 24 игровых автомата, денежные средства в размере 88 тыс. рублей, а также документация об осуществлении игорной деятельности. Однако позже стало известно, что игорное заведение открылось повторно в том же месте. Во второй раз обыски в салоне проходили в ноябре прошлого года. На тот момент было изъято 20 игровых аппаратов, порядка 11 тыс. рублей, камеры видеонаблюдения, купюросчетная машинка, системный блок администратора и два видеорегистратора с жестким диском.

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