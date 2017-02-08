Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Подпольное казино в Иркутске закрыли в третий раз

Полицейские изъяли 18 игровых аппаратов и 40 тыс. рублей

Следователи совместно с полицией провели обыски в помещении на улице Байкальской, 201А, где ранее был оборудован игорный клуб. В результате рейда казино закрыли в третий раз, обыск прошел в рамках уголовного дела по факту незаконных организации и проведения азартных игр, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Иркутской области.

По данным ИА IrkutskMedia, в ходе обыска полицейские изъяли 18 игровых аппаратов и 40 тыс. рублей.

Впервые игорное заведение ликвидировали в апреле 2016 года. Тогда было обнаружено и изъято 24 игровых автомата, денежные средства в размере 88 тыс. рублей, а также документация об осуществлении игорной деятельности. Однако позже стало известно, что игорное заведение открылось повторно в том же месте. Во второй раз обыски в салоне проходили в ноябре прошлого года. На тот момент было изъято 20 игровых аппаратов, порядка 11 тыс. рублей, камеры видеонаблюдения, купюросчетная машинка, системный блок администратора и два видеорегистратора с жестким диском.

Читайте также:

В иркутском ритуальном агентстве работало казино

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Подпольное казино в Иркутске закрыли в третий раз

Полицейские изъяли 18 игровых аппаратов и 40 тыс. рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке