В Казани качнулись два многоэтажных дома

Жильцы двух домов в Казани почувствовали, что здания трясутся и качаются. Это произошло в одно и тоже время 7 февраля в Советском районе. Дома расположены на разных улицах. Как сообщает ИА «Татар-информ», сообщения об этом поступили в экстренные службы около пяти вечера.

Сотрудники МЧС осмотрели дом № 16 по улице Бари Галеева, жилец которого заявил о возможном землетрясении. Признаков повреждений не обнаружено.

Аналогичный звонок поступил из здания № 9 по улице Новаторов. Хозяйка одной из квартир сообщила, что пятиэтажка затряслась, как будто где-то неподалеку произошел взрыв. Однако признаков разрушения конструкций спасатели также не нашли.

