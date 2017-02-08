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В Казани качнулись два многоэтажных дома

Жители считают, что это произошло в результате взрывной волны

Жильцы двух домов в Казани почувствовали, что здания трясутся и качаются. Это произошло в одно и тоже время 7 февраля в Советском районе. Дома расположены на разных улицах. Как сообщает ИА «Татар-информ», сообщения об этом поступили в экстренные службы около пяти вечера.

Сотрудники МЧС осмотрели дом № 16 по улице Бари Галеева, жилец которого заявил о возможном землетрясении. Признаков повреждений не обнаружено.

Аналогичный звонок поступил из здания № 9 по улице Новаторов. Хозяйка одной из квартир сообщила, что пятиэтажка затряслась, как будто где-то неподалеку произошел взрыв. Однако признаков разрушения конструкций спасатели также не нашли.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Казани качнулись два многоэтажных дома

Жители считают, что это произошло в результате взрывной волны

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