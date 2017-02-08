Нижегородского предпринимателя обвиняют в хищении 28 млн рублей

Владелец автомобильного салона обирал собственников машин
Прокуратура Нижнего Новгорода обвинила местного предпринимателя в растрате имущества в особо крупном размере.
Как установило следствие, 40-летний предприниматель, являясь гендиректором компании, торгующей автомобилями, заключал агентские договоры, по которым предполагалась передача машин в салон для их продажи.
Однако об успешных сделках владельцам машин он предпочитал не сообщать, переводя деньги на свой счет.
Ущерб от действий злоумышленника оценили в 28 млн рублей.
Бизнесмену грозит до 15 лет тюрьмы, передает ИА «НьюсНН».