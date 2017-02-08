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Нижегородского предпринимателя обвиняют в хищении 28 млн рублей

Владелец автомобильного салона обирал собственников машин

Прокуратура Нижнего Новгорода обвинила местного предпринимателя в растрате имущества в особо крупном размере.

Как установило следствие, 40-летний предприниматель, являясь гендиректором компании, торгующей автомобилями, заключал агентские договоры, по которым предполагалась передача машин в салон для их продажи.

Однако об успешных сделках владельцам машин он предпочитал не сообщать, переводя деньги на свой счет.

Ущерб от действий злоумышленника оценили в 28 млн рублей.

Бизнесмену грозит до 15 лет тюрьмы, передает ИА «НьюсНН»

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Нижегородского предпринимателя обвиняют в хищении 28 млн рублей

Владелец автомобильного салона обирал собственников машин

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