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Уральские школы вошли в топ-200 лучших в России

В рейтинге RAEX учебные заведения Среднего Урала заняли второе место, уступив только Москве

Более 20 школ, лицеев и гимназий Екатеринбурга вошли в рейтинг топ-200 лучших школ России. Учебные заведения Среднего Урала заняли второе место по позициям в рейтинге RAEX, уступив только Москве.

Лучший показатель среди екатеринбургских школ у Специализированного научно-учебного центра при Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина. Учебное заведение в общероссийском рейтинге занимает шестую строчку. В число лучших школ из Свердловской области также попали школа № 7 Первоуральска и гимназия № 18 из Нижнего Тагила.

Как сообщает ИА «Ура.ру», 58-ю строку в рейтинге занял Югорский физико-математический лицей-интернат, расположенный в Ханты-Мансийске.

При составлении рейтинга учитывались данные о выпускниках, поступивших в предыдущие два года в вузы на бюджетной и на платной основе на очную форму обучения.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Уральские школы вошли в топ-200 лучших в России

В рейтинге RAEX учебные заведения Среднего Урала заняли второе место, уступив только Москве

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