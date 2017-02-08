Житель Якутии предстанет перед судом за стрельбу из окна

Житель Якутии предстанет перед судом за то, что он открыл стрельбу из окна, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

По данным ИА YakutiaMedia, инцидент произошел в августе 2016 года. Стрелка остановили прибывшие на место сотрудники полиции. После случившегося мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

После утверждения обвинительного акта надзорным ведомством уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.