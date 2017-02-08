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Житель Якутии предстанет перед судом за стрельбу из окна

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет

Житель Якутии предстанет перед судом за то, что он открыл стрельбу из окна, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

По данным ИА YakutiaMedia, инцидент произошел в августе 2016 года. Стрелка остановили прибывшие на место сотрудники полиции. После случившегося мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

После утверждения обвинительного акта надзорным ведомством уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Житель Якутии предстанет перед судом за стрельбу из окна

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет

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