Денни Бойл: «Тарковский сделал меня другим человеком»

В Москву прилетел оскароносный режиссер Дэнни Бойл, чтобы представить свой новый фильм «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)».

«Известия» поинтересовались у Денни Бойла, каково представлять всё свое творчество в России. Ведь, чтобы устраивать ретроспективы, надо иметь достойный бэграунд.

— В России есть Тарковский, — ответил режиссёр. — Для западных режиссеров он — бог. Когда ты изучаешь кинематограф, есть несколько опорных людей и опорные фильмы. Например, Орсон Уэлс, «Гражданин К». Есть вещи, которые ты обязан знать. Также ты должен знать Тарковского. Если ты его посмотрел, то ты уже совсем другой человек. Мне, конечно, очень приятно, что у меня так много фильмов, которые показывают в России. Я приезжал сюда на презентацию своих картин «Миллионер из трущоб» и Sunshine. Мне хотелось бы знать русский язык, чтобы самому презентовать фильмы.

В прокат новая картина режиссёра выходит 8 марта. А сегодня открывается ретроспектива фильмов Денни Бойла в кинотеатре «Горизонт».