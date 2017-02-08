Калининградские школьники придумали технологию для Янтарного комбината

Калининградские школьники разработали способ автоматизации процесса отделения янтаря от полировочных брусков после полировки. Технологию планируется внедрить на Янтарном комбинате, сообщает Клопс.Ru.

Работа над проектом проходила в лабораториях регионального детского технопарка «Кванториум». Сложность задания заключалась в том, что автоматически, при помощи датчиков, янтарь и дерево сложно отличить друг от друга. Артем Духневич и Валерий Снигирев предложили вставить проволоку в отверстия в янтаре. Благодаря этому кусочки янтаря стали реагировать на магнитное поле.

По предварительной оценке, после внедрения этой технологии эффективность производства возрастет не менее чем в 10 раз.

Авторы проекта получили награды на ежегодном Балтийском научно-инженерном конкурсе, который проводится в Санкт-Петербурге, в Университете информационных технологий.