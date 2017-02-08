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Калининградские школьники придумали технологию для Янтарного комбината

После внедрения нового способа автоматизации эффективность производства возрастет не менее чем в 10 раз

Калининградские школьники разработали способ автоматизации процесса отделения янтаря от полировочных брусков после полировки. Технологию планируется внедрить на Янтарном комбинате, сообщает Клопс.Ru.

Работа над проектом проходила в лабораториях регионального детского технопарка «Кванториум». Сложность задания заключалась в том, что автоматически, при помощи датчиков, янтарь и дерево сложно отличить друг от друга. Артем Духневич и Валерий Снигирев предложили вставить проволоку в отверстия в янтаре. Благодаря этому кусочки янтаря стали реагировать на магнитное поле.

По предварительной оценке, после внедрения этой технологии эффективность производства возрастет не менее чем в 10 раз.

Авторы проекта получили награды на ежегодном Балтийском научно-инженерном конкурсе, который проводится в Санкт-Петербурге, в Университете информационных технологий.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Калининградские школьники придумали технологию для Янтарного комбината

После внедрения нового способа автоматизации эффективность производства возрастет не менее чем в 10 раз

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