Детей из сел под Саратовом не возили на уроки из-за долгов за бензин

Задолженность районной администрации поставщикам топлива для школьных автобусов составила около 600 тыс. рублей
Глава Вольского района Саратовской области распорядился прекратить доставку маленьких жителей к месту учебы на школьном автобусе.
Причиной этого стала задолженность администрации перед поставщиками топлива для транспорта.
Он составила более 590 тыс. рублей. В итоге дети, проживающие в пяти поселках района, не ходили на занятия с 1 февраля, сообщает ИА «Взгляд-инфо».
В прокуратуре потребовали от главы района срочно устранить нарушение закона.
Чиновнику вынесено соответствующее предписание.