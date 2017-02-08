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Детей из сел под Саратовом не возили на уроки из-за долгов за бензин

Задолженность районной администрации поставщикам топлива для школьных автобусов составила около 600 тыс. рублей

Глава Вольского района Саратовской области распорядился прекратить доставку маленьких жителей к месту учебы на школьном автобусе.

Причиной этого стала задолженность администрации перед поставщиками топлива для транспорта.

Он составила более 590 тыс. рублей. В итоге дети, проживающие в пяти поселках района, не ходили на занятия с 1 февраля, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В прокуратуре потребовали от главы района срочно устранить нарушение закона.

Чиновнику вынесено соответствующее предписание.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Детей из сел под Саратовом не возили на уроки из-за долгов за бензин

Задолженность районной администрации поставщикам топлива для школьных автобусов составила около 600 тыс. рублей

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