Детей из сел под Саратовом не возили на уроки из-за долгов за бензин

Глава Вольского района Саратовской области распорядился прекратить доставку маленьких жителей к месту учебы на школьном автобусе.



Причиной этого стала задолженность администрации перед поставщиками топлива для транспорта.



Он составила более 590 тыс. рублей. В итоге дети, проживающие в пяти поселках района, не ходили на занятия с 1 февраля, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В прокуратуре потребовали от главы района срочно устранить нарушение закона.



Чиновнику вынесено соответствующее предписание.