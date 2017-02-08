Аномально высокое давление в столичном регионе начало снижаться

Аномально высокое атмосферное давление в Москве наметило тенденцию к снижению. Падение, связанное с изменением конфигурации антициклона под воздействием циклона с Баренцева моря, началось в ночь на среду.

«Расчеты гидродинамических моделей показывают, что повторение столь высокого давления в Москве до конца февраля маловероятно», — говорится в сообщении портала «Метеоновости».

На протяжении прошлой недели, когда погоду в столице начал определять антициклон, атмосферное давление медленно повышалось. Пика оно достигло накануне: барометр показывал 767,9 мм ртутного столба в 21:00 на станции ВДНХ.



В последний раз похожее значение — 766,5 мм ртутного столба — было отмечено в Москве два года назад, 17 февраля 2015 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

