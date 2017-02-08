В Якутске напишут диктант на родном языке

Диктант на якутском языке предлагают написать жителям и гостям Якутска. Мероприятие состоится в национальной библиотеке республики на трех площадках. Специалисты библиотеки полагают, что мероприятие позволит повысить среди населения статус чтения на родном языке.

Одно из основных направлений диктанта — активизация чтения на якутском языке и на языках малочисленных народов Севера. Современный человек должен не только правильно, красиво говорить на родном языке, но и грамотно писать, отмечают специалисты библиотеки.

Ожидается, что в качестве текста для диктанта будет использован отрывок из произведения одного их якутских писателей. Текст подготовят преподаватели Института языка и культуры народов Сибири СВФУ, сообщает ИА YakutiaMedia.

Подобный диктант организуют в национальной библиотеке не в первый раз. Мероприятие проведут в четвертый раз.

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