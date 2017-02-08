Врио главы Севастополя обозначил стратегию развития города

Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников сегодня представит проект Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Соответствующий законопроект будет внесен в заксобрание города и утвержден до 10 июня. В пресс-службе врио губернатора «Известиям» пояснили, что на этапе ее разработки Дмитрий Овсянников провел консультации с представителями федеральных министерств: Минобороны РФ, Минэкономразвития РФ и Минпромторга. Эксперты полагают, что врио главы города фактически начинает формировать повестку своей избирательной кампании. Ранее он уже заявил, что готов баллотироваться на пост губернатора на выборах в сентябре этого года.



В пресс-службе главы Севастополя «Известиям» сообщили, что врио главы города выступит сегодня перед депутатами местного заксобрания и членами правительства с проектом Стратегии социально-экономического развития.



6 февраля закончилось формирование экспертных групп, которые смогут внести свои предложения по корректировке документа. Всего в Стратегии — шесть основных направлений: «Городская среда и инфраструктура», «Экономика и доходы», «Туризм и культура», «Военный форпост России», «Строительство и городская среда», «Человеческий капитал».



В число экспертов, которые будут обсуждать Стратегию развития с 8 по 10 февраля, вошли представители отраслевых ведомств, общественные деятели и активисты из числа жителей города, пояснили в пресс-службе главы Севастополя.

— По каждому направлению мы выбрали экспертов, погруженных в проблематику, знающих жизнь города, его историю. Мы хотим сохранить самобытность и исторические особенности Севастополя. Развитие экономики, туризма, науки — не должно происходить за счет приуменьшения роли города как военного форпоста России, — заявил «Известиям» глава пресс-службы губернатора Григорий Буйлов.

Подготовка проекта Стратегии велась под руководством врио губернатора, курировал проект Департамент экономики правительства региона. В пресс-службе врио губернатора «Известиям» пояснили, что Стратегия разработана в соответствии с требованиями федерального и местного законодательства к аналогичным документам. На этапе ее разработки Дмитрий Овсянников провел консультации с представителями федеральных министерств: Минобороны РФ, Минэкономразвития РФ и Минпромторга.



Проект закона «О Стратегии...» должен быть принят заксобранием Севастополя до 10 июня.

План развития Севастополя — фактически основа избирательной компании Овсянникова, поэтому важно, чтобы основные доминанты этой стратегии были понятны людям, говорит руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Ключевые запросы горожан прежде всего связаны с повышением качества уровня жизни, ростом доходов и благоустройством города, — пояснил «Известиям» Калачев. — Население ожидает от Овсянникова сформированного образа будущего, понимания не только краткосрочной, но и долгосрочной перспективы. Из шести перспективных направлений, которые предусмотрены в стратегии, людей больше всего будут интересовать городская среда и инфраструктура, экономика и доходы. Это два направления, которые будут в наибольшей степени вызывать интерес у жителей города, — полагает он.

Если стратегия покажется убедительной потенциальным избирателям и будет понятен механизм ее реализации, документ может стать этапным в кампании врио губернатора, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

— На мой взгляд, избирательная кампания Овсянникова уже началась, поэтому предстоящая презентация стратегии это новый шаг в этом направлении. Сам по себе вопрос важен и для Севастополя, и для имиджа Дмитрия Овсянникова, поскольку до его прихода предыдущее руководство не могло согласовать концепцию стратегии с законодательной властью города, — говорит политолог. — У главы города появляется возможность внести ясность в перспективы в городского развития. Это положительно скажется на электоральных процессах и может получить поддержку федерального центра.