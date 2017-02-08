Выпускники школ Череповца не планируют уезжать из города

Более половины выпускников школ Череповца Вологодской области планируют остаться жить в родном городе. Таковы результаты опроса, проведенного по инициативе местного управления образования.



Как сообщает Cpv.ru, 92% учащихся старших классов хотят получить образование в университетах, институтах и академиях. Наибольшей популярностью у выпускников пользуется ЧГУ, на втором месте военное училище радиоэлектроники, на третьем — Вологодский государственный университет.



Около 60% опрошенных ребят не намерены уезжать из Череповца. Остальные 40% планируют поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Архангельска.

