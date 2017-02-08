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Выпускники школ Череповца не планируют уезжать из города

Связать свое будущее с малой родиной планируют более половины опрошенных школьников

Более половины выпускников школ Череповца Вологодской области планируют остаться жить в родном городе. Таковы результаты опроса, проведенного по инициативе местного управления образования.

Как сообщает Cpv.ru, 92% учащихся старших классов хотят получить образование в университетах, институтах и академиях. Наибольшей популярностью у выпускников пользуется ЧГУ, на втором месте военное училище радиоэлектроники, на третьем — Вологодский государственный университет.

Около 60% опрошенных ребят не намерены уезжать из Череповца. Остальные 40% планируют поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Архангельска.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Выпускники школ Череповца не планируют уезжать из города

Связать свое будущее с малой родиной планируют более половины опрошенных школьников

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