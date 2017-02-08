Ущерб от затопления Yeruslan в Приморье может обойтись в 87 млн рублей

Ущерб экологии в случае затопления в Амурском заливе иностранного судна Yeruslan может обойтись в 87 млн рублей. Предотвратить это можно путем отбуксировки судна на новое место. В настоящий момент проработкой этого вопроса занимаются специалисты нескольких ведомств, сообщили ТАСС в Тихоокеанском морском управлении (ТМУ) Росприроднадзора.

«Вред, который может быть нанесен экологии в случае затопления судна, рассчитан и составляет 87 млн рублей: ущерб на 80 млн рублей само судно, ущерб на 7 млн рублей будет нанесен в случае разлива топлива», — рассказал агентству представитель ведомства.

Вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков поручил капитану порта Владивосток определить место в акватории, куда можно отбуксировать тонущее заброшенное судно.

Ранее сообщалось, что за последние полтора года сухогруз неоднократно становился объектом интереса мародеров, которые похитили с корабля много ценных предметов. В свою очередь, после многочисленных обращений об ограблении судна транспортная полиция Владивостока взяла ситуацию на контроль. Накануне полицейские дважды выезжали на объект на воздушной подушке, однако ни одного мародера на судне не застали, сообщает РИА PrimaMedia.

Судно Yeruslan находится во Владивостоке с сентября 2015 года, когда после жалобы моряков транспортная прокуратура задержала сухогруз. Сумма невыплаченной заработной платы морякам составила $16,7 тыс. Ранее было возбуждено уголовное дело, однако представителей компании Claner Shipping Limited, владеющей судном, найти не удалось. По информации правоохранительных органов, судно находится под флагом Камбоджи, компания судовладельца зарегистрирована в Гонконге.



В случае затопления судна акватории Амурского залива грозит разлив горюче-смазочных материалов, находящихся на борту сухогруза.

