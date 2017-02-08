Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Ущерб от затопления Yeruslan в Приморье может обойтись в 87 млн рублей

Предотвратить экологическую катастрофу можно путем отбуксировки судна на новое место

Ущерб экологии в случае затопления в Амурском заливе иностранного судна Yeruslan может обойтись в 87 млн рублей. Предотвратить это можно путем отбуксировки судна на новое место. В настоящий момент проработкой этого вопроса занимаются специалисты нескольких ведомств, сообщили ТАСС в Тихоокеанском морском управлении (ТМУ) Росприроднадзора.

«Вред, который может быть нанесен экологии в случае затопления судна, рассчитан и составляет 87 млн рублей: ущерб на 80 млн рублей само судно, ущерб на 7 млн рублей будет нанесен в случае разлива топлива», — рассказал агентству представитель ведомства.

Вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков поручил капитану порта Владивосток определить место в акватории, куда можно отбуксировать тонущее заброшенное судно.

Ранее сообщалось, что за последние полтора года сухогруз неоднократно становился объектом интереса мародеров, которые похитили с корабля много ценных предметов. В свою очередь, после многочисленных обращений об ограблении судна транспортная полиция Владивостока взяла ситуацию на контроль. Накануне полицейские дважды выезжали на объект на воздушной подушке, однако ни одного мародера на судне не застали, сообщает РИА PrimaMedia.

Судно Yeruslan находится во Владивостоке с сентября 2015 года, когда после жалобы моряков транспортная прокуратура задержала сухогруз. Сумма невыплаченной заработной платы морякам составила $16,7 тыс. Ранее было возбуждено уголовное дело, однако представителей компании Claner Shipping Limited, владеющей судном, найти не удалось. По информации правоохранительных органов, судно находится под флагом Камбоджи, компания судовладельца зарегистрирована в Гонконге. 

В случае затопления судна акватории Амурского залива грозит разлив горюче-смазочных материалов, находящихся на борту сухогруза. 

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Ущерб от затопления Yeruslan в Приморье может обойтись в 87 млн рублей

Предотвратить экологическую катастрофу можно путем отбуксировки судна на новое место

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке