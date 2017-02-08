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В Ростовской области построят ветроэлектростанцию за 10 млрд рублей

Энергообъект возведут на месте бывшей игорной зоны «Азов-Сити»

В Ростовской области построят ветроэлектростанцию за 10 млрд рублей. Инвестиционный проект получил одобрение правительства региона.

Предприятию «Азовская ВЭС» предоставили земельный участок общей площадью более 130 га. Его передали в аренду на десять лет без предварительных торгов. Мощность ветроэлектростанции составит 90 МВт, это больше всех действующих в России подобных объектов.

Ветроэлектростанцию возведут на месте бывшей игорной зоны «Азов-Сити». Строительство энергообъекта начнется в конце 2017 года. Заработает он через три года, пишет RostovGazeta.

Ввод в эксплуатацию ветроэлектростанции и поставка электроэнергии на оптовый рынок намечена на 2020 год. Проект реализует дочерняя компания немецкого энергохолдинга SoWiTec operation GmbH. Соглашение о строительстве было подписано на инвестиционном форуме в Сочи в 2012 году.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Ростовской области построят ветроэлектростанцию за 10 млрд рублей

Энергообъект возведут на месте бывшей игорной зоны «Азов-Сити»

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