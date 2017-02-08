В Кремле рассказали о влиянии на выборы решения суда по Навальному

Кремль считает неуместными опасения о негативном влиянии на президентские выборы 2018 года ожидаемого в среду решения суда по делу оппозиционера Алексея Навального, по которому тот может лишиться права участвовать в избирательной кампании.

«Что касается того, как это будет выглядеть, то какие-либо опасения не считаем уместными», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля отказался комментировать предстоящее заседание суда по этому делу.

Мы не хотели бы никак комментировать решение суда в целом, предрекать его решение, комментировать еще не объявленное решение суда. В данном случае выполняется законная судебная процедура», — заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что «те решения, которые будут приняты, вряд ли кто-то может оспаривать, если иного не предусмотрено законом».

Позднее в среду суд в Кирове признал Навального и другого фигуранта дела «Кировлеса» виновными.

Напомним, в декабре прошлого года Навальный заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. При этом, согласно законодательству, в случае обвинительного приговора и отбывания условного наказания во время процедуры выдвижения он будет лишен такой возможности.