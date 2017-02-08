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Жительница Брянской области похитила у жителей и банков 10 млн рублей

Ее приговорили к 3 годам заключения и возмещению убытка

Суд вынес приговор жительнице Брянской области Наталье Трущенко. Ее обвинили в особо крупном мошенничестве.

Как установило следствие, с 2013 по 2015 год она сумела украсть у банков и потенциальных вкладчиков около 10 млн рублей.

Трущенко использовала чужие данные для заключения кредитных договоров с банками. В итоге ей удалось украсть у кредитных организаций около 9 млн рублей, и у доверившихся ей граждан – еще 1 млн рублей.

Трущенко приговорили к трем годам колонии и возмещению причиненного ей ущерба, сообщает Интернет-газета «Брянские новости».

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Жительница Брянской области похитила у жителей и банков 10 млн рублей

Ее приговорили к 3 годам заключения и возмещению убытка

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