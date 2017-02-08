В день науки в Липецкой области открылся первый в регионе детский технопарк. «Кванториум» в областной столице заработал в рамках федерального проекта «Новая модель образования».

Технопарк рассчитан на обучение более 1,6 тыс. школьников. Учебная программа разделена по шести направлениям. В рамках проекта «Аэроквантум» детей будут учить созданию и управлению летными моделями и дронами. Помимо этого, учащимся предложат программы по геоинформатике, программированию и микробиологии.

Как сообщает GOROD48, педагоги «Кванториума» прошли специальное обучение в Агентстве стратегических инициатив. Технопарк оснащен самым современным оборудованием. Все занятия для школьников в нем бесплатные.