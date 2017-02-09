Россию на Берлинале-2017 представят коренные народы и копродукция

9 февраля в Берлине открывается 67-й международный кинофестиваль, известный в мире как Берлинале. В основном конкурсе Россию на этот раз представит оператор Алексей Родионов («Иди и смотри», «Адмирал»), который снял черно-белую комедию «Вечеринка» британки Салли Поттер.

Однако фильмов с российским участием на редкость много в параллельных программах конкурса. Начать стоит с престижной секции Panorama Special, куда были отобраны сразу две совместные ленты российских продюсеров. «Реквием для миссис Джей» серба Бояна Вулетича ― гротескная история попытки самоубийства на фоне краха югославского социализма ― снята силами четырех стран: Сербии, Болгарии, Македонии и России. С российской стороны в проекте приняла участие компания A.R. Films продюсера Александра Роднянского («Левиафан», «Сталинград»).

Другой фильм программы ― «Заложники» российского режиссера Резо Гигинеишвили («Жара», «Без границ») ― является копродукцией России, Грузии и Польши. Сюжет основан на реальной трагедии 1983 года, когда семь молодых грузинских ребят попытались угнать самолет, чтобы сбежать из СССР. Одну из главных ролей в «Заложниках» сыграла Тинатин Далакишвили, известная по фильму «Звезда» Анны Меликян. Также в фильме снялся Мераб Нинидзе из «Бумажного солдата» — его можно будет увидеть также в грузинском фильме «Моя счастливая семья» из другой берлинской программы — Forum.

― При подготовке картины мы участвовали в нескольких европейских питчингах, ― рассказал «Известиям» Резо Гигинеишвили. ― В том числе ― в Berlinale coproduction market, куда попали на конкурсной основе. Из 1,5 тыс. заявок было выбрано 20. Но попадание в эту секцию еще не было гарантией участия в Берлинале, хотя, безусловно, к нам присматривались. Очень рад, что фильм в итоге отобрали на фестиваль, потому что такие смотры не только разово представляют фильмы, но и открывают возможность для зарубежного проката, что для нас, конечно, очень важно.

В Berlinale coproduction market участвует и еще один российский фильм. Самый успешный молодой фестивальный режиссер Иван И. Твердовский привезет в Берлин свой новый проект Jumpman (русскоязычного названия у проекта пока нет, сюжет держится в секрете), который только что выиграл на CineMart в Роттердаме главный приз фонда Eurimage и €20 тыс.



Сразу четыре российские документальные картины были отобраны и в программу NATIVе, в которой участвуют 19 работ. Это внеконкурсная секция Берлинале, в которой представлены фильмы о коренных народах мира. В прошлом году она была посвящена народам Латинской Америки, а в 2017 году ― коренным народам Арктики. В список консультантов NATIVe попали два россиянина ― режиссер-документалист Алексей Вахрушев и продюсер по продвижению якутского кино, руководитель Якутского киноклуба Сардана Савина.

В рамках NATIVe будет показан прежде всего фильм самого Алексея Вахрушева «Книга тундры: Повесть о Вуквукае ― маленьком камне», повествующий о буднях 72-летнего чукотского оленевода. Картина вышла в 2011 году и уже собрала массу призов на фестивалях документального кино.



Другие три проекта сняты в Якутии и также имеют неплохую фестивальную историю в России. Это «24 снега» Михаила Барынина о преданном своему делу коневоде, докудрама «Бог Дьосогой» (Johogoi Aiyy) Сергея Потапова о впервые попавшем на национальный праздник мальчике, а также короткометражка «Мальчик и озеро» Прокопия Ноговицына — экранизация классика якутской литературы П.А. Ойунского.

― В последнее время мы стараемся расширять международное присутствие якутского кино, ― поделилась с «Известиями» консультант секции, промопродюсер Сардана Савина. ― Например, мы давно сотрудничаем с фестивалями Imagine NATIVE в Канаде и Skabamagovat в Финляндии, в 2016 году у нас была ретроспектива в Сеуле, а фильм «Костер на ветру» даже попал в программу фестиваля в Пусане. Эти берлинские показы, конечно, должны продемонстрировать миру разнообразие культур России, но они важны и как факт признания важности якутского кино внутри страны. Наше кино делают энтузиасты ― продают машины, берут кредиты, находят спонсоров ― и, конечно, нам не помешала бы поддержка.

Наконец, в секции Generation покажут короткометражку «Молоко» выпускницы ВГИКа Дарьи Власовой. В этой абсурдистской комедии склочный дедушка (Игорь Ясулович) пытается выжить со своей кухни... незваную корову. Эта программа является конкурсной — то есть по крайней мере один приз в этом году мы точно сможем увезти с собой.

Берлинский кинофестиваль продлится до 19 февраля. Жюри главного конкурса возглавляет нидерландский режиссер Пол Верховен («Основной инстинкт», «Она»). За главный приз Берлинале, «Золотого медведя», будут бороться 18 картин, в том числе новые фильмы мэтров мирового кино ― «Возвращение в Монток» немца Фолькера Шлендорфа, «След зверя» польки Агнешки Холланд, «Обратная сторона надежды» финна Аки Каурисмяки и «Ночью у моря один» корейца Хона Сан Су.

Вне конкурса в рамках спецсобытий будут показаны и потенциальные кассовые хиты ­― заключительная часть саги о Росомахе «Логан» Джеймса Мэнголда, «Т2 Трейнспоттинг» Дэнни Бойла (сиквел культового фильма «На игле»), а также черная комедия «Бар» от испанского классика «макабра» Алекса де ла Иглесиа.