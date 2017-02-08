Дренажная система в Пскове, возможно, еще древнее, чем считается ныне

В Пскове археологи разобрали дренажную систему, найденную на раскопках в Музейном переулке. Они намерены продолжить изучение культурного слоя.



Специалисты не исключают, что сооружение окажется еще древнее, чем считалось. По предварительным данным, система была построена в XVI–XVII веках.

Как сообщает «Псковская лента новостей», для определения точной даты постройки с бревен взяли спилы.



По словам археологов, участвующих в раскопках, для Пскова существует своя шкала измерения возраста деревьев по ширине годовых колец. Она охватывает период с X по XVIII век.

Как писали «Известия», фрагменты замкнутой водоотводной системы были обнаружены в Пскове в начале февраля. Она появилась примерно в то же время, что и знаменитые Поганкины палаты.