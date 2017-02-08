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В Кремле не комментируют намерение США о пересмотре ядерной доктрины

Пока нет ясности, делать выводы рано, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение американских властей пересмотреть ядерную доктрину США.

По его словам, что пока нет ясности, что именно планирует Вашингтон в этом направлении. 

«После этого можно будет делать какие-то выводы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее начальник американских ВВС генерал Дэвид Голдфин заявил, что США уже весной планируют пересмотреть свою доктрину применения ядерных вооружений.

В конце декабря Дональд Трамп заявлял, что американская сторона должна нарастить свои ядерные возможности.

Однако позже он отметил, что собирается поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с РФ по ядерному разоружению. 

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Кремле не комментируют намерение США о пересмотре ядерной доктрины

Пока нет ясности, делать выводы рано, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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