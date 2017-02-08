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Отели Кубани признаны лучшими в России

Рейтинг подготовили специалисты сетевого портала TripAdvisor

Семь из десяти строчек в рейтинге лучших российских отелей для семейного отдыха заняли гостиничные комплексы Краснодарского края. Соответствующий рейтинг подготовили специалисты сетевого портала TripAdvisor.

Согласно рейтингу, лучшим отелем Кубани признан сочинский «Цитрус». В списке списке лучших отелей Европы он занял занял 11-е место, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Также в список лучших мест для отдыха в Сочи вошли отели «Бридж Резорт», «Форвард Апартотель» и гостиничный комплекс «Богатырь». Из числа анапских отелей в рейтинге оказались «Довиль Hotel & SPA», «Эмеральд», а также «Ривьера-клуб».

В российский топ-25 отелей вошли «Rixos Красная Поляна», «Отель Спорт Инн», «Pullman Сочи Центр», «Swissotel Resort Сочи Камелия», «Родина Гранд Отель и СПА».

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди отметил, что лидирующие позиции в рейтинге стали результатом профессионализма и слаженной работы сотрудников отелей, направленной на повышение уровня гостеприимства и качества сервиса.

TripAdvisor — американский веб-ресурс о путешествиях, позволяющий туристам заранее спланировать различные варианты поездок. Ежемесячно услугами сайта пользуются порядка 390 млн посетителей.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Отели Кубани признаны лучшими в России

Рейтинг подготовили специалисты сетевого портала TripAdvisor

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