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В Петербурге появится словарь слов, понятных только жителям города

В частности, в книгу неологизмов войдет термин «милонить»

В Петербурге готовится к публикации словарь слов и выражений, понятных только горожанам. Как передает ИА «Невские Новости», книга расскажет о значении таких терминов, как «милонить», «боярить», «шавермить» и «парусить по-алому». Все пояснения будут сопровождаться красочными иллюстрациями художницы Виктории Самсоновой.

Идея создания шуточного словаря пришла петербуржцу Максиму Володину. На своей странице в соцсети он с помощью комментаторов собрал коллекцию исключительно петербургских слов и выражений.

Работа над макетом словаря уже завершена, в ближайшее время книга появится в магазинах Петербурга.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Петербурге появится словарь слов, понятных только жителям города

В частности, в книгу неологизмов войдет термин «милонить»

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