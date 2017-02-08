В Петербурге появится словарь слов, понятных только жителям города

В Петербурге готовится к публикации словарь слов и выражений, понятных только горожанам. Как передает ИА «Невские Новости», книга расскажет о значении таких терминов, как «милонить», «боярить», «шавермить» и «парусить по-алому». Все пояснения будут сопровождаться красочными иллюстрациями художницы Виктории Самсоновой.

Идея создания шуточного словаря пришла петербуржцу Максиму Володину. На своей странице в соцсети он с помощью комментаторов собрал коллекцию исключительно петербургских слов и выражений.

Работа над макетом словаря уже завершена, в ближайшее время книга появится в магазинах Петербурга.

