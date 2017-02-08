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Конюхов побил рекорд РФ по продолжительности полета на аэростате

Федор Конюхов и Иван Меняйло намерены установить мировой рекорд

Федор Конюхов и Иван Меняйло побили рекорд России по продолжительности полета на воздушном шаре. Предыдущее достижение также принадлежало им. Весной 2015 года воздухоплаватели продержались в небе 19 часов 10 минут.

Сейчас Конюхов и Меняйло летят уже 30 часов. За это время их воздушный шар преодолел более 516 км. В настоящий момент воздухоплаватели пролетают над Мордовией. Наблюдать за их полетом в режиме реального времени можно на специально созданном сайте.

Федор Конюхов и Иван Меняйло 7 февраля вылетели с рыбинского аэродрома на самом большом в мире воздушном шаре, пишет ИА «ЯРНОВОСТИ».

Напомним, для установки нового мирового рекорда российские воздухоплаватели должны пробыть в небе не менее 51 часа. Где приземлится аэростат пока неизвестно. По предварительным подсчетам, финишировать Конюхов и Меняйло должны в Тамбовской области.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Конюхов побил рекорд РФ по продолжительности полета на аэростате

Федор Конюхов и Иван Меняйло намерены установить мировой рекорд

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