Конюхов побил рекорд РФ по продолжительности полета на аэростате

Федор Конюхов и Иван Меняйло побили рекорд России по продолжительности полета на воздушном шаре. Предыдущее достижение также принадлежало им. Весной 2015 года воздухоплаватели продержались в небе 19 часов 10 минут.



Сейчас Конюхов и Меняйло летят уже 30 часов. За это время их воздушный шар преодолел более 516 км. В настоящий момент воздухоплаватели пролетают над Мордовией. Наблюдать за их полетом в режиме реального времени можно на специально созданном сайте.



Федор Конюхов и Иван Меняйло 7 февраля вылетели с рыбинского аэродрома на самом большом в мире воздушном шаре, пишет ИА «ЯРНОВОСТИ».

Напомним, для установки нового мирового рекорда российские воздухоплаватели должны пробыть в небе не менее 51 часа. Где приземлится аэростат пока неизвестно. По предварительным подсчетам, финишировать Конюхов и Меняйло должны в Тамбовской области.

Читайте также:



Федор Конюхов вылетел из Рыбинска на самом большом аэростате



Федор Конюхов стал «Пилотом года 2016»