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В Пскове студентка разрабатывает сорбент из отходов шелка

Его предполагается использовать для очистки человеческого организма

В Псковском университете разрабатывают сорбент, сделанный из отходов шелка.

Предполагается, что он будет использоваться для очистки организма. Идея принадлежит студентке вуза. Она является участницей региональной программы Фонда содействия инновациям «Умник», рассказал Псковскому агентству информации представитель фонда Михаил Донченко.

Если разработка станет победителем программы, ее автор получит 500 тыс. рублей на два года и, таким образом, станет участником программы «Старт 1». В ней уже предусмотрено финансирование на 2 млн рублей.

В дальнейшем, по словам Донченко, разработками псковских ученых могут заинтересоваться в инновационном центре «Сколково».

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Пскове студентка разрабатывает сорбент из отходов шелка

Его предполагается использовать для очистки человеческого организма

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