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Власти Ливен будут конфисковать объекты культуры у нерадивых хозяев

Соответствующий пункт появился в стратегии развития города, расположенного в Орловской области

Состояние объектов культурного наследия в городе Ливны Орловской области власти взяли под строгий контроль. Теперь собственники и пользователи исторических зданий могут лишиться имущества в случае плохого ухода за помещениями и фасадами. В культурной стратегии города появился пункт об одностороннем расторжении договора. Документ подписал мэр Ливен Николай Злобин.

Согласно стратегии, такие меры будут приниматься в случае нарушения требований федерального и регионального законодательства об охране объектов культурного наследия.

Как напоминает InfoOrel.ru, в настоящее время в Ливнах расположено 66 памятников истории и культуры. Среди них есть объект федерального значения — Свято-Сергиевский кафедральный храм, а также 54 постройки регионального значения.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Власти Ливен будут конфисковать объекты культуры у нерадивых хозяев

Соответствующий пункт появился в стратегии развития города, расположенного в Орловской области

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