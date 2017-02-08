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Басурин: убийство Гиви организовали украинские спецслужбы

По предварительным данным, Михаил Толстых погиб в результате выстрела из огнемета «Шмель»

Убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, было организовано украинскими спецслужбами.

Об этом заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Песпублики Эдуард Басурин.

«По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По предварительным данным, ополченец погиб в результате выстрела из огнемета «Шмель».

В связи с гибелью Михаила Толстых в ДНР объявлен трехдневный траур.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство ополченца, заявил, что «речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию в Донбассе».

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Басурин: убийство Гиви организовали украинские спецслужбы

По предварительным данным, Михаил Толстых погиб в результате выстрела из огнемета «Шмель»

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