У «ВКонтакте» появится новый глава

В структуре управления «ВКонтакте» готовятся изменения. У соцсети больше не будет гендиректора, зато в штате появится новая должность — управляющий директор. Это следует из нового устава ООО «В Контакте», который сейчас находится на регистрации в ФНС (копия документа есть у «Известий»).



Согласно новому уставу функции единоличного исполнительного органа (читай, гендиректора) будут переданы управляющей компании — Mail.ru Group. С 2014 года, после ухода из компании ее основателя Павла Дурова, пост гендиректора «ВКонтакте» занимает Борис Добродеев. Но Добродеев в октябре 2016 года стал гендиректором всего холдинга Mail.Ru Group и совмещать две должности более не будет.



Чтобы у «ВКонтакте» остался управленец, в устав компании была добавлена новая должность — управляющий директор. Согласно уставу управляющий директор будет без доверенности представлять интересы соцсети на любом уровне в переговорах о хозяйственно-финансовой деятельности, заниматься стратегией, выдвигать предложения по приоритетам бюджетирования, заниматься финансово-хозяйственными вопросами и многим другим. Управляющий директор избирается на пять лет собранием акционеров, но его полномочия могут быть прекращены досрочно.



Собеседник «Известий» отметил, что на должность управляющего директора планируют назначить Андрея Рогозова, который в сентябре 2014 года стал операционным директором «ВКонтакте», а ранее руководил отделом разработки.



Основатель сервиса YouDo Алексей Гидирим рассказал, что Андрея Рогозова знает давно — еще со времен, когда тот работал в команде Дурова.



— Рогозов — сильный операционист, — говорит Гидирим. — Человек технологически подкованный, понимающий и чувствующий тренды. Хорошо знает команду соцсети. В должности операционного директора он отвечал за бизнес-развитие «ВКонтакте», новое назначение даст ему больше возможностей для самореализации и «развяжет руки». Уверен, он будет искать новые возможности для бизнеса, чтобы аудитория не «перетекала» из соцсети в другие сервисы. На новой должности он сможет полностью раскрыться как управленец.



Аналитик ИХ «Финам» Леонид Делицын считает, что назначение Андрея Рогозова необходимо для бесперебойной работы сервиса, но основные решения всё равно будут приниматься в Mail.ru Group.



— Бывший технический директор во главе такой компании — не редкость, прецеденты были. Например, компанией «Рамблер интернет холдинг» руководил Денис Калинин, который раньше был техдиректором. Если Андрей Рогозов знает, как бороться с конкурентами, например, изгнать Facebook из России, то это назначение — спасение для «ВКонтакте». Но так будет только при условии, что техдиректор действительно знает, как это сделать, просто раньше у него не было возможности себя проявить. Бывали и другие случаи, например, порталом Yahoo назначили руководить специалистов из медиа и маркетинга. Эффект был разрушительным. Но там история сложнее — что-то уже шло не так, акционеры метались и искали спасителя.



По мнению Делицына, назначение управляющим бывшего техдиректора «ВКонтакте» говорит об одном: акционеры считают, что бизнес движется в правильном направлении, «спаситель» не нужен.



Создатель мессенджера «Актор» и бывший сотрудник Telegram Степан Коршаков считает, что Андрей Рогозов больше подходит для управления «ВКонтакте», чем создатель сервиса Павел Дуров.



— Андрей работал в соцсети почти с самого основания, но долгое время был в тени Дурова. После всех перемен, когда «ВКонтакте» вошла в соcтав Mail.ru Group, скорее всего, Рогозову просто дали время на адаптацию, временно назначив Добродеева. Сейчас Андрей освоился, провел масштабный редизайн, запустил много проектов, принял правильные решения, а соцсеть сильно выросла, — говорит Коршаков. — Сейчас Дуров бы не подошел для управления «ВКонтакте», которая стала зрелой компанией, а не стартапом.



В пресс-службе «ВКонтакте» от комментариев воздержались.

