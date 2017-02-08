СМИ: Шипачев и Дадонов могут покинуть СКА и перебраться в НХЛ

Нападающие петербургского СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов по окончании нынешнего сезона КХЛ могут перебраться за океан.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленные источники, оба хоккеиста подумывали о переходе в НХЛ еще в прошлом сезоне, однако тогда приняли решение остаться в России. Сейчас игроки настроены решительно.



Стоит отметить, что контракты соглашения обоих хоккеистов истекают в текущего сезона, то есть 30 апреля.

27-летний Евгений Дадонов в текущем сезоне является лучшим снайпером питерцев. На его счету 30 забитых шайб в 50 матчах.



29-летний Вадим Шипачев — лучший ассистент в составе СКА. Он отдал 49 результативных передач в 47 встречах.



Ранее легенда советского и российского хоккея олимпийский чемпион Валерий Каменский в комментарии «Известиям» выразил мнение, что для СКА очень важно сохранить в составе Евгения Дадонова и Вадима Шипачева.



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