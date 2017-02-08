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Инвалиды Ставрополья часто не могут получить бесплатные лекарства

Прокуратура зафиксировала сотни нарушений, в одном случае в отношении чиновников было возбуждено уголовное дело

Около 600 случаев нарушений прав пациентов зафиксировано в Ставропольском крае. Многие из них связаны с несоблюдением закона о бесплатном лекарственном обеспечении. В суд направлено 60 исков. Об этом сообщает NewsTracker со ссылкой на региональную прокуратуру. 

Например, в Георгиевском районе женщина-инвалид вынуждена была покупать дорогое лекарство за свой счет. Районный прокурор обязал поликлинику выписать ей препарат. Однако через некоторое время лекарство опять закончилось. Только через суд удалось добиться возмещения убытков инвалиду. 

В Апанасенковском районе в отношении чиновников от здравоохранения было возбуждено уголовное дело. По их вине инвалид не получал нужное лекарство, из-за чего ухудшилось состояние его здоровья.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Инвалиды Ставрополья часто не могут получить бесплатные лекарства

Прокуратура зафиксировала сотни нарушений, в одном случае в отношении чиновников было возбуждено уголовное дело

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