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СКР арестовал имущество экс-директора ульяновского «Дорремстроя»

Бывший руководитель предприятия подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

Следственно управление СКР по Ульяновской области арестовало имущество бывшего директора «Дорремстроя». В течение нескольких лет Андрей Полежаев является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи конфисковали у подозреваемого два земельных участка, иномарку и 4 млн рублей.

По версии следствия, с июля 2013 года по январь 2014 года подозреваемый заключал фиктивные договоры с частными компаниями и присваивал себе деньги за уборку городских улиц. В итоге бюджету Ульяновска был нанесен ущерб в размере на более чем 2 млн рублей, пишет 1ul.ru.

Расследование уголовного дела продолжается.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

СКР арестовал имущество экс-директора ульяновского «Дорремстроя»

Бывший руководитель предприятия подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

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