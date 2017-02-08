СКР арестовал имущество экс-директора ульяновского «Дорремстроя»

Следственно управление СКР по Ульяновской области арестовало имущество бывшего директора «Дорремстроя». В течение нескольких лет Андрей Полежаев является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.



Следователи конфисковали у подозреваемого два земельных участка, иномарку и 4 млн рублей.

По версии следствия, с июля 2013 года по январь 2014 года подозреваемый заключал фиктивные договоры с частными компаниями и присваивал себе деньги за уборку городских улиц. В итоге бюджету Ульяновска был нанесен ущерб в размере на более чем 2 млн рублей, пишет 1ul.ru.

Расследование уголовного дела продолжается.