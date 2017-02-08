ВС Турции вошли в сирийский Эль-Баб

Турецкие войска и сирийская оппозиция вошли внутрь города Эль-Баб, который контролируется террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

«Отряды сирийской оппозиции и наши подразделения, которые оказывают им поддержку, вошли в Эль-Баб. Операция, можно сказать, движется к завершению, но говорить, что она окончена, еще рано», — заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.

Калым также добавил, что после очистки Эль-Баба «оппозиция готова идти на Ракку, а Турция подготовила детальный план этой операции». Он отметил, что план действий представлен США и международной коалиции, в настоящее время идет его обсуждение.

Калым подчеркнул, что Турция «координирует с Россией действия войск в Эль-Бабе, чтобы предотвратить столкновения с сирийской армией», и координация эффективно реализуется.

«Это важно и для России», — заключил Калым.