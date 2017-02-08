Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

ВС Турции вошли в сирийский Эль-Баб

Город контролируется террористической группировкой ИГ

Турецкие войска и сирийская оппозиция вошли внутрь города Эль-Баб, который контролируется террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

«Отряды сирийской оппозиции и наши подразделения, которые оказывают им поддержку, вошли в Эль-Баб. Операция, можно сказать, движется к завершению, но говорить, что она окончена, еще рано», — заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.

Калым также добавил, что после очистки Эль-Баба «оппозиция готова идти на Ракку, а Турция подготовила детальный план этой операции». Он отметил, что план действий представлен США и международной коалиции, в настоящее время идет его обсуждение.

Калым подчеркнул, что Турция «координирует с Россией действия войск в Эль-Бабе, чтобы предотвратить столкновения с сирийской армией», и координация эффективно реализуется.

«Это важно и для России», — заключил Калым.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

ВС Турции вошли в сирийский Эль-Баб

Город контролируется террористической группировкой ИГ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке