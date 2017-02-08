Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Карелии осужден экс-директор предприятия, присвоивший 1,5 млн рублей

Мужчина получил условный срок

Бывший генеральный директор ОАО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева» в Карелии приговорен к условному сроку за злоупотребление полномочиями и присвоение имущества. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

По версии следствия, с 2012 по 2014 год он тайно брал деньги у бизнесменов за аренду стоянок автотранспорта и теплиц, а также за электроэнергию. Все средства мужчина присваивал себе.

Также директор предоставил в бухгалтерию подложные документы о приобретении кавалерийского седла и инструментов якобы на собственные средства, но на самом деле он их купил за счет предприятия. Кроме того, после увольнения бывший руководитель не вернул служебный ноутбук. Общий размер ущерба составляет более 1,5 млн рублей.

Суд назначил директору наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Карелии осужден экс-директор предприятия, присвоивший 1,5 млн рублей

Мужчина получил условный срок

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке