Немецкий журналист: Тюмень лишили права провести ЧМ-2021 по биатлону

В Союзе биатлонистов России эту информацию опровергли
Россию лишили права провести мировое первенство по биатлону в 2021 году.
Об этом в своем Twitter написал журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.
Keine Biarhlon WM 2021 in Tjumen#biathlonwm2021 #mclarenreport #biathlon— Nils Kaben (@NKaben) 8 февраля 2017 г.
«Тюмень не примет чемпионат мира по биатлону 2021 года», — говорится в сообщении.
Такое решение было принято на заседании внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Хохфильцене, где завтра, 9 февраля, стартует чемпионат мира.
В свою очередь, президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов опроверг эту информацию.
«Рассматривается только первый вопрос. Бред. Никто ничего не лишается еще», — цитирует Кравцова агентство «Р-Спорт».
Директор по коммуникациям IBU Пер Ланге также сообщил, что конгресс еще не обсуждал вопроса о проведении ЧМ-2021.
Напомним, вице-президент IBU Ивор Леготян заявлял, что Тюмень могут лишить права на проведение чемпионата мира из-за допингового скандала.
Ранее Тюмень лишилась права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала КМ по лыжным гонкам текущего сезона.
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