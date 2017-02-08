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Среда,
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Немецкий журналист: Тюмень лишили права провести ЧМ-2021 по биатлону

В Союзе биатлонистов России эту информацию опровергли

Россию лишили права провести мировое первенство по биатлону в 2021 году.

Об этом в своем Twitter написал журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.

«Тюмень не примет чемпионат мира по биатлону 2021 года», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято на заседании внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Хохфильцене, где завтра, 9 февраля, стартует чемпионат мира.

В свою очередь, президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов опроверг эту информацию.

«Рассматривается только первый вопрос. Бред. Никто ничего не лишается еще», — цитирует Кравцова агентство «Р-Спорт».

Директор по коммуникациям IBU Пер Ланге также сообщил, что конгресс еще не обсуждал вопроса о проведении ЧМ-2021.

Напомним, вице-президент IBU Ивор Леготян заявлял, что Тюмень могут лишить права на проведение чемпионата мира из-за допингового скандала.

Ранее Тюмень лишилась права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала КМ по лыжным гонкам текущего сезона.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Немецкий журналист: Тюмень лишили права провести ЧМ-2021 по биатлону

В Союзе биатлонистов России эту информацию опровергли

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