Немецкий журналист: Тюмень лишили права провести ЧМ-2021 по биатлону

Россию лишили права провести мировое первенство по биатлону в 2021 году.



Об этом в своем Twitter написал журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.

«Тюмень не примет чемпионат мира по биатлону 2021 года», — говорится в сообщении.



Такое решение было принято на заседании внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Хохфильцене, где завтра, 9 февраля, стартует чемпионат мира.



В свою очередь, президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов опроверг эту информацию.



«Рассматривается только первый вопрос. Бред. Никто ничего не лишается еще», — цитирует Кравцова агентство «Р-Спорт».



Директор по коммуникациям IBU Пер Ланге также сообщил, что конгресс еще не обсуждал вопроса о проведении ЧМ-2021.



Напомним, вице-президент IBU Ивор Леготян заявлял, что Тюмень могут лишить права на проведение чемпионата мира из-за допингового скандала.



Ранее Тюмень лишилась права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала КМ по лыжным гонкам текущего сезона.



Читайте также:

IBU откроет расследование в отношении СБР по семи случаям допинга

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

