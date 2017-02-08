Трамп прокомментировал суд о запрете на въезд США

По словам президента, в случае поражения Белого дома в этом процессе американцы лишатся безопасности и защиты
В случае если Белый дом проиграет суд по делу о запрете на въезд в страну граждан ряда мусульманских государств, американцы лишатся безопасности и защиты.
Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп
«Если США не выиграют в этом процессе, у нас никогда не будет безопасности и защиты, на которые мы имеем право», — заявил американский лидер.
If the U.S. does not win this case as it so obviously should, we can never have the security and safety to which we are entitled. Politics!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля 2017 г.
Напомним, апелляционный суд в Сан-Франциско рассматривает дело о правомочности указа президента Трампа в области иммиграционного режима.
Ранее Трамп подписал указ, который приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение.
На следующий день минюст США направил уведомление о намерении обжаловать решение судьи Робарта в апелляционный суд в Сан-Франциско. Суд апелляцию отклонил.