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Трамп прокомментировал суд о запрете на въезд США

По словам президента, в случае поражения Белого дома в этом процессе американцы лишатся безопасности и защиты

В случае если Белый дом проиграет суд по делу о запрете на въезд в страну граждан ряда мусульманских государств, американцы лишатся безопасности и защиты.

Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп

«Если США не выиграют в этом процессе, у нас никогда не будет безопасности и защиты, на которые мы имеем право», — заявил американский лидер.

Напомним, апелляционный суд в Сан-Франциско рассматривает дело о правомочности указа президента Трампа в области иммиграционного режима.

Ранее Трамп подписал указ, который приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение.

На следующий день минюст США направил уведомление о намерении обжаловать решение судьи Робарта в апелляционный суд в Сан-Франциско. Суд апелляцию отклонил.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Трамп прокомментировал суд о запрете на въезд США

По словам президента, в случае поражения Белого дома в этом процессе американцы лишатся безопасности и защиты

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