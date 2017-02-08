Трамп прокомментировал суд о запрете на въезд США

В случае если Белый дом проиграет суд по делу о запрете на въезд в страну граждан ряда мусульманских государств, американцы лишатся безопасности и защиты.

Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп

«Если США не выиграют в этом процессе, у нас никогда не будет безопасности и защиты, на которые мы имеем право», — заявил американский лидер.

If the U.S. does not win this case as it so obviously should, we can never have the security and safety to which we are entitled. Politics! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля 2017 г.

Напомним, апелляционный суд в Сан-Франциско рассматривает дело о правомочности указа президента Трампа в области иммиграционного режима.

Ранее Трамп подписал указ, который приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение.

На следующий день минюст США направил уведомление о намерении обжаловать решение судьи Робарта в апелляционный суд в Сан-Франциско. Суд апелляцию отклонил.

