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Корабли ВМФ РФ вернулись из Средиземного моря в Североморск

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» первым пришел на главную базу Северного флота

Корабельная ударная авианосная группа Военно-морского флота РФ вернулась в Североморск из Средиземного моря.

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» первым пришел на главную базу Северного флота. Корабль встанет на североморском рейде в Кольском заливе. После него приходит авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», передает «Федеральное агентство новостей».

В Средиземном море группа кораблей РФ выполняла боевые задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Корабли ВМФ РФ вернулись из Средиземного моря в Североморск

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» первым пришел на главную базу Северного флота

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