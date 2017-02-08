Корабли ВМФ РФ вернулись из Средиземного моря в Североморск

Корабельная ударная авианосная группа Военно-морского флота РФ вернулась в Североморск из Средиземного моря.

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» первым пришел на главную базу Северного флота. Корабль встанет на североморском рейде в Кольском заливе. После него приходит авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», передает «Федеральное агентство новостей».

В Средиземном море группа кораблей РФ выполняла боевые задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.