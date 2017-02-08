Полиция проверит видео автогонки на льду сотрудниц ОВД Барвихи

Сотрудники правоохранительных органов проверяют видеозапись с участием сотрудниц ОВД Барвихи, дрифтующих на дорогих авто по льду одинцовского водоема. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.

По результатам проверки руководство МУ МВД России «Одинцовское» примет решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Life.ru сообщил, что сотрудницы ОВД Барвихи передвигаются на автомобилях стоимостью от 1,5 млн до 2 млн рублей. Одна из них, 26-летняя лейтенант полиции Татьяна Пекарева, имеющая доход 60 тыс. рублей, опубликовала в сети видеозапись своего дрифта на Infiniti в Одинцовском районе. Вторая сотрудница — 32-летняя Наталья Солдатенкова, завхоз в ОВД с окладом в 35 тыс. рублей, — также передвигается на Infiniti. Дорогой автомобиль предпочитает и 42-летняя Ирина Кирдяпкина из отдела кадров ОВД Барвихи, зарабатывающая 40 тыс. рублей, передвигающаяся на Nissan X-Trail.



Экстремальные увлечения сотрудниц полицейского отдела Барвихи уже привлекли внимание Главного управления МВД Московской области. Сейчас информация о возможных гонках женщин проверяется, передают «Дни.Ру».