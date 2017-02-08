Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Подмосковные полигоны ТБО модернизируют

Однако изменения коснутся лишь трети из всех существующих в регионе

В Московской области принято решение модернизировать полигоны для хранения твердых бытовых отходов.

По словам главы областного министерства экологии Александра Когана, старые места складирования ТБО будут рекультивированы.

Рядом построят мусороперерабатывающие заводы.

Правда, как сообщает портал «Подмосковье сегодня», модернизации подвергнут лишь семь полигонов из 20 существующих в регионе.

Министр сообщил, что изменится и система утилизации мусора, после чего тариф на вывоз отходов в области увеличится.  

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Подмосковные полигоны ТБО модернизируют

Однако изменения коснутся лишь трети из всех существующих в регионе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке