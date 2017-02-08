Подмосковные полигоны ТБО модернизируют

В Московской области принято решение модернизировать полигоны для хранения твердых бытовых отходов.



По словам главы областного министерства экологии Александра Когана, старые места складирования ТБО будут рекультивированы.



Рядом построят мусороперерабатывающие заводы.



Правда, как сообщает портал «Подмосковье сегодня», модернизации подвергнут лишь семь полигонов из 20 существующих в регионе.

Министр сообщил, что изменится и система утилизации мусора, после чего тариф на вывоз отходов в области увеличится.