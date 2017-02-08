Житель Тулы оштрафован за размещение аудиозаписей в соцсети

Житель Тульской области получил административное наказание за размещение песен в соцсети. Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, мужчина выложил на сайт «ВКонтакте» аудиозаписи музыкальных групп «Коловрат» и «Банда Москвы». Эти материалы признаны экстремистскими, их распространение запрещено в РФ, передает ИА «Тульские новости».



Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения и обязал его выплатить 2 тыс. рублей штрафа.