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Житель Тулы оштрафован за размещение аудиозаписей в соцсети

Музыкальные произведения были признаны экстремистскими материалами

Житель Тульской области получил административное наказание за размещение песен в соцсети. Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, мужчина выложил на сайт «ВКонтакте» аудиозаписи музыкальных групп «Коловрат» и «Банда Москвы». Эти материалы признаны экстремистскими, их распространение запрещено в РФ, передает ИА «Тульские новости»

Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения и обязал его выплатить 2 тыс. рублей штрафа.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Житель Тулы оштрафован за размещение аудиозаписей в соцсети

Музыкальные произведения были признаны экстремистскими материалами

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