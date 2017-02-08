Сибирские кардиологи разработали новый метод лечения аритмии

Кардиологи Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина разработали новый сверхточный метод хирургического лечения аритмии с помощью электрического тока.



Новый метод лечения заключается в сверхточном воздействии электрическим током на активные очаги возникновения фибрилляции предсердий. Он предполагает индивидуальный подход в лечении.



Перед назначением лечения пациент проходит компьютерную томографию, чтобы определить точную поверхность сердца. Затем медики делают визуализацию со специальным радиофармпрепаратом, который скапливается в активных очагах аритмии. Это позволяет хирургу максимально точно воздействовать на патологические области.

Как сообщает ИA FlashSiberia, последние 10 лет в клинике интенсивно работали над выявлением причин фибрилляции предсердий, и за это время она стала мировым лидером в ряде методик лечения аритмии.