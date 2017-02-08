Отказ в возбуждении уголовного дела по жалобам Дадина признан законным

Прокуратура Карелии признала законным решение регионального СКР, который отказал в возбуждении уголовного дела по жалобам Ильдара Дадина.



«Решение признано законным и обоснованным», — сообщил первый заместитель прокурора республики Эдуард Гусаков в ходе выездного заседания Совета по правам человека при президенте РФ в Петрозаводске.



Напомним, в декабре прошлого года Дадин был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года.



В начале ноября Дадин сообщил о пытках в колонии в Карелии, которым, по его словам, он подвергся по прибытии туда двумя месяцами ранее. Это вызвало большой резонанс, к нему в колонию приехали правозащитники, врачи, а также уполномоченная по правам человека при российском президенте Татьяна Москалькова.



Региональное управление СКР начало доследственную проверку, служебная проверка была назначена и руководством ФСИН. В начале декабря оба ведомства сообщили, что в ходе проверок информация о насилии в отношении Дадина не подтвердилась.