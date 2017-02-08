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Петербургской клинике запретили работать с замороженными эмбрионами

В отношении частного предприятия рассматривается иск от одного из клиентов

Частная клиника искусственного оплодотворения в Санкт-Петербурге осуществляла хранение замороженных эмбрионов. Судебные приставы наложили запрет на эту деятельность до окончательного решения суда, сообщает ИА FlashNord.

Иск поступил из городского суда одного из российских регионов. Дело касается криоконсервированных эмбрионов по договору, заключенному с одним из клиентов клиники.

После визита судебного пристава клиника обязалась сохранить эмбрионы до окончания судебного процесса.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Петербургской клинике запретили работать с замороженными эмбрионами

В отношении частного предприятия рассматривается иск от одного из клиентов

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